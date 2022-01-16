Огонь уничтожил нежилую постройку в Невском районе Петербурга

Пожар вспыхнул вечером в Невском районе Петербурга. Загорелась нежилая постройка размером 1,5 на 2,5 метра, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел на 3-м Рабфаковском переулке, дом 5. К месту случившегося выехала бригада пожарных в составе десяти человек. К тушению огня привлекли две единицы техники.

Пожарные пытались потушить пламя больше одного часа. Но нежилая постройка была полностью уничтожена, поэтому сотрудникам МЧС пришлось разобрать ее. Как сообщили в ведомстве, информации о пострадавших с места происшествия не поступало.

В последнее время в Петербурге возросло количество пожаров в исторических домах. Только этой ночью еще один пожар вспыхнул в доходном доме Кисельникова в Петроградском районе города. Проблема не нова и повторяется из года в год, однако администрация губернатора Александра Беглова продолжает игнорировать ситуацию с дореволюционными постройками и не занимается их реконструкцией.