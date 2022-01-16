Политолог Манготт: Европа должна обращаться к США с претензиями из-за газового кризиса

Европейские политики считают, что действия России являются одним из факторов, повлиявших на газовый кризис в регионе. Однако с подобными претензиями им нужно обращаться в первую очередь к Западу, заявил австрийский политолог Герхард Манготт.

Он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газового топлива. Европа получает весь объем ресурсов, который заказала у Москвы. По словам Манготта, Россия отказывается только от дополнительных поставок газа в регион, передает РЕН ТВ.

«Сейчас цены на газ очень высоки, и "Газпром" мог бы получить большую выгоду. Но я думаю, что это было решение правительства России, и оно было продиктовано напряженными отношениями между Россией и ЕС», — добавил политолог.

Манготт объяснил, что «Газпром» не обязан предоставлять Европе дополнительные объемы топлива. При этом, как отметил политолог, ранее США обязались обеспечить регион газом, однако обещания они не выполнили. По этой причине свои претензии Европа должна обращать «не только на Восток, но и на Запад», заключил он.