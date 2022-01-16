Альпинистка погибла при попытке покорить самую высокую гору на Украине

Группа туристов потерпела неудачу при восхождении на украинскую гору Говерла. Об этом рассказали в информационном агентстве УНИАН.

Инцидент произошел в Ивано-Франковской области. Согласно последним данным, одну из пострадавших с травмой нижней конечности доставили на территорию спортивной базы «Заросляк», где ей оказали помощь медики. Мужчине также понадобилась медицинская помощь. Третья участница альпинистской группы погибла.

«При восхождении на гору Говерла Надворнянского района погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — пишет УНИАН.

Пострадавшие проживают в городе Южное Одесской области. В спасательной операции принимали участие 28 человек. Было задействовано пять единиц спецтехники.