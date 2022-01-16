Пушков: депопуляция стала общим признаком бывших советских республик

Некоторые бывшие советские республики теряют свое население за счет отъезда молодых людей за рубеж. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в социальных сетях.

Свое мнение парламентарий высказал после новости о стремительном «старении» Молдавии. К 2025 году молодое население этой страны может сократиться в два раза. Но подобная тенденция прослеживается и в других странах.

«Депопуляция, то есть потеря населения прежде всего за счет отъезда за рубеж, — общая черта таких бывших советских республик, как Украина, Латвия, Литва и Молдавия», — указал сенатор Пушков.

По мнению Алексея Пушкова, убыль населения в другие страны в прибалтийских республиках прослеживается давно. К такому исходу привели последствия развития за последние 30 лет. Украину тенденция к депопуляции настигла после событий 2014 года, отметил сенатор.