Боррель и Блинкен намерены продолжать консультации по России и Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор. Они планируют координировать действия по ситуации на Украине и по подходу к РФ.

Итоги телефонных переговоров распространили во внешнеполитической службе ЕС. Как говорится в заявлении, Боррель и Блинкен отвергли инициативу Москвы по восстановлению сфер влияния в Европе.

«Тесная координация между ЕС и США по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне. Боррель и Блинкен подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический союз», — говорится в сообщении.

Жозеп Боррель и Энтони Блинкен указали, что Евросоюз и Соединенные Штаты готовы к открытому диалогу с Россией. Условием назвали отсутствие ущерба свободе, суверенитету и независимости участникам трансатлантического союза.