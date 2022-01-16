Шнур представил клип на фоне мусорных баков в Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил новую песню и клип к ней. Артист посвятил композицию коммунальным проблемам Северной столицы.

Клип к новой песне был снят в одном из дворов Петербурга неподалеку от Сенной площади. В кадре Шнур и две солистки разместились возле переполненных мусорных баков. Музыкант в строчках иронично высказался о бездействии коммунальных служб. Кроме того, артисты показали последствия подобного мусорного коллапса: в конце ролика по отходам пробежала крыса.

«Я к телефону, недовольный: "Барышня, дай-ка мне Смольный". На том конце реки длинные звучат гудки», — пропел Шнуров.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает «Невский экологический оператор», который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.