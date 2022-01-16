Генерал СБУ Вовк обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг Украины

Западные СМИ и политики продолжают утверждать, что Россия планирует так называемое «вторжение» на Украину. Однако таких намерений у Москвы нет, считает экс-глава следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк.

Доказывают это и растиражированные Западом «сроки вторжения», которые не реализуются из раза в раз. Кроме того, отметил военный, подобную идею не поддержал бы российский народ, что также важно.

«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров?... Сегодня таких намерений у России нет... вести полномасштабную войну против Украины», — отметил Вовк в эфире телеканала «Украина 24».

Причину подобных обвинений генерал видит в попытках нагнетать обстановку, чтобы оправдать действия США на Украине. Так, Вашингтон продолжает наращивать поставки оружия в Киев, а подобные заявления лишь помогают превращать государство в «склад взрывчатки».

Заявления Запада о «вторжении» на Украину в Москве опровергала не раз. Как отмечал Кремль, Россия не собирается нападать на другие государства, а подобные утверждения США используются как предлог для размещения техники НАТО у рубежей РФ.