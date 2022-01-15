Немецкий политолог Рар рассказал о борьбе за будущую структуру газового рынка в Европе

«Газпрому» необходимо знать точное количество топлива, которое Европа собирается купить. Запад же отказывается предоставлять эти сведения, отметил немецкий политолог Александр Рар в эфире «Соловьев Live».

Он объяснил происходящее начавшейся «борьбой за будущую структуру европейского газового рынка». России необходимы контракты, чтобы организовывать свою работу и рассчитывать средства, необходимые для разработки и транспортировки газа.

«А Европа говорит: это так раньше было, а сейчас поставляйте на спотовый рынок, захотим — купим, захотим — нет. Какой бизнесмен на такие дела идет?» — заявил Рар.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев недавно отметил, что «Газпром» является самостоятельной компанией. Только она может решать, в каких объемах поставлять газ в другие страны. Более того поставщик уж точно не подчиняется Евросоюзу.