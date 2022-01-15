Боевик захватил заложников в синагоге американского штата Техас

Неизвестный мужчина захватил нескольких заложников в синагоге Бет Исраэль, расположенном в американском Колливилле, штат Техас. Соответствующие сведения предоставила полиция города.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники американского спецназа. Полиция Колливилла предупредила местных жителей о сложившейся ситуации в 11:30 утра по местному времени в социальной сети Twitter. Затем через два часа правоохранители сообщили, что операция по-прежнему продолжается.

Изначально о захвате заложников стало известно в прямом эфире из синагоги. Во время трансляции было отчетливо слышно, как боевик сказал: «Если кто-нибудь попытается войти в это здание, я говорю вам… все умрут». Через некоторое время эфир был прерван. На данный момент личность преступника не установлена, полицейские собрались в тактическом снаряжении возле близлежащей школы.