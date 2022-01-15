Пушков: Столтенберг пытается убедить Швецию и Финляндию вступить в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убеждает Финляндию и Швецию вступить в Альянс против их воли. На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее заявил, что его страна пока не рассматривает планы по вступлению в НАТО. Аналогичное заявление сделала шведский премьер-министр Магдалена Андерссон.

«Создается ощущение, что генсек НАТО Столтенберг постоянно подталкивает Швецию и Финляндию к вступлению в альянс. Постоянно рассуждает на эту тему, хотя официальная позиция этих стран на сегодняшний день не предполагает такого вступления», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Столтенберг ранее заявил, что Финляндия и Швеция могут мгновенно присоединиться к странам-участницам НАТО. Для этого, по словам генсека, достаточно лишь подача соответствующего прошения от этих государств.