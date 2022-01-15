Экс-депутат Рады Розенблат указал на планы США разрушить экономику Украины

США намерены развалить экономику Украины, распространяя слухи о грядущей войне. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала «Наш».

Россия и США уже пришли к соглашению относительно ситуации в Восточной Европе. Однако Вашингтон не торопится разглашать все детали. Американская пресса продолжает тиражировать статьи о готовящейся войне, которой на самом деле не будет. Соединенные Штаты Америки пытаются выдавить инвесторов и посадить Украину на западные кредиты, чтобы развалить экономику страны, уверен политик.

Запад активно обвиняет Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В связи с этим НАТО расширяет свои силы на восток. Эти действия угрожают безопасности РФ, о чем Москва открыто говорит.

Накануне Москва и Вашингтон провели соответствующие переговоры в Женеве. Российская сторона озвучила свои предложения и заверила, что не пойдет на односторонние уступки по гарантиям безопасности.