Ученые из ETH Zurich уточнили сроки остывания Земли с помощью минералов

Земля может остыть гораздо раньше, чем ожидалось, сообщили исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich).

Ученые решили узнать, насколько быстро остынет ядро голубой планеты. Они отталкивались от высокой теплопроводности минералов, которые находятся в ее недрах. Для этого использовался метод моделирования пограничного слоя в центре Земли, основу которого составляет бриджманит.

Оказалось, что этот минерал хорошо передает тепло. Соответственно, ядро быстрее нагревает остальные слои планеты и постепенно остывает, сообщает Planet Today.

История голубой планеты во многом связана с постепенным снижением температур. Еще 4,5 млн лет на поверхности Земли бушевала магма и было гораздо теплее, чем привыкло современное человечество.