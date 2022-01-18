Ширится думская оппозиция. В Госдуме зреет скрытый протест социалистов

Левые партии становятся все более реальной оппозицией в новом составе Госдумы РФ, следует из нового доклада Центра политической конъюнктуры (ЦПК), возглавляемого политологом и бывшим сотрудником Администрации президента России Алексеем Чеснаковым.

КПРФ укрепила потенциал самой «протестной» партии, увеличив долю голосов «против» до 8,2%. Парламентские коммунисты стали чаще отвергать предложенные законопроекты — стратегия ярче всего проявилась в осеннюю сессию работы ГД. Так в КПРФ продемонстрировали недовольство итогами сентябрьских выборов.

«Весь топ-50 наиболее протестных депутатов занимают представители фракции КПРФ. Чаще других "против" голосуют Нина Останина (10,1%), Михаил Матвеев (9,3%) и Алексей Корниенко (9,2%)», — отмечается в исследовании.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Влияет поведение коммунистов и на социологию партии власти. «Единая Россия» стала реже голосовать за принятие инициатив из-за активизации КПРФ, чья фракция устроила саботаж, протестуя по итогам выборов и вынося на голосование «провокационные» проекты.

Депутаты от «Справедливой России — За правду», чьи лидеры летом настаивали на создании думской коалиции левопатриотических сил и объединении с КПРФ, стали реже голосовать «за» и чаще уклоняться от голосований по выносимым инициативам. Это показывает скрытый рост протестного потенциала фракции, утверждается в докладе ЦПК.

Напомним: в конце сентября, через пять дней после дня голосования, писатель и один из «фронтменов» «СР — За правду» Захар Прилепин отказался от депутатского мандата по причине, похожей на надуманную. Как партию, так и фракцию умеренных социалистов в Госдуме все так же возглавляет Сергей Миронов. Он открыто критикует пусть и только внутриполитические, но все же «взрывоопасные» федеральные инициативы — например, введение QR-режима в регионах, которым были недовольны многие россияне.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Чаще всего голосуют «за»

Кроме усиления протестных настроений на левом парламентском фланге новый состав Госдумы мало чем отличается от старого. Не изменилась с прошлого созыва и специфика голосований: чаще всего депутаты голосуют «за» независимо от партийной принадлежности — 61,92% против 64% за аналогичный период прошлого года, отмечается в докладе.

И все же позиции правого крыла парламента куда более лояльны общегосударственному курсу. Так, фракция либеральных «Новых людей», возглавляемых основателем компании Faberlic Алексеем Нечаевым, стала самой часто голосующей за принятие парламентских инициатив, «несмотря на высокий протестный потенциал депутатов от этой партии», утверждают эксперты ЦПК.

«"Новые люди" продолжают искать себя. Представители новой фракции в Госдуме чаще других воздерживаются от принятия решения во время голосования, а также голосуют за принятие тех или иных законопроектов, несмотря на декларируемую оппозиционность», — утверждают политологи.

ЛДПР почти никак не поменяла стратегию голосования в новом созыве, а ее бессменный лидер Владимир Жириновский сконцентрировался на внешнеполитических амбициях России. Как и 20 лет назад, он предвещает крах США и предлагает требовать роспуска НАТО. В счастливом будущем «без постоянной военной угрозы» можно будет «дать людям то, что им обещали в Октябрьскую революцию», обещает политик.

Пресс-служба ЛДПР /

Да чем они занимаются?

Большая половина законопроектов в осеннюю сессию была внесена Правительством РФ, а не депутатами — это 77 из 182 инициатив. Причем большинство депутатов вообще не выносили на обсуждение никаких предложений: авторами законопроектов стали лишь 84 человека из 450 парламентариев. Чаще других это делали представители «Единой России».

В ЦПК законодательную активность депутатов считают слабой — причем не только из-за того, что подавляющее число законопроектов в Госдуму вносит кабинет министров.

«Законопроекты, инициаторами внесения которых были парламентарии, как правило, вносятся коллективами депутатов, что также размывает их субъектность», — подметили «коллективизм» депутатов эксперты.

Пропускать заседания в новом созыве парламентариям удается не меньше, чем в старом. Все из-за штамма «омикрон», утверждают политологи. Очередная волна коронавируса будет и дальше влиять на работу нижней палаты парламента весной и летом 2022 года.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

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