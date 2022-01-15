Политолог Кошкин не увидел перспектив в превращении ОДКБ в аналог НАТО

Превращение ОДКБ в аналог НАТО не нужно России. В этом уверен политолог, военный эксперт Андрей Кошкин.

Недавно белорусский политолог Всеволод Шимов заявил, что Организацию Договора о коллективной безопасности нужно трансформировать в блок типа НАТО. Это якобы пошлет сигнал Западу о формировании сильного военного объединения.

Кошкин считает, что создавать подобную организацию нецелесообразно.

«Это все вчерашний день. Это попытка войти в одну и ту же воду несколько раз. НАТО создавалась против СССР. Это агрессивный блок, который имеет совершенно другие задачи», — сказал политолог в комментарии iReactor.

Он напомнил, что миротворцы выполняют задачи, не связанные с военно-политическими операциями. В первую очередь они противостоят террористической угрозе. Россия не заинтересована в обострении ситуации на мировой арене, поэтому ОДКБ не должна создавать угрозу безопасности, заключил Кошкин.