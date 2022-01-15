Nature Astronomy: новая экзолуна обнаружена близ планеты Kepler-1708 b

Группа астрономов обнаружила новую потенциальную экзолуну. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Ученые сосредоточились на 70 планетах, которые представляют собой газовые гиганты с температурой поверхности в 27 градусов Цельсия. Период обращения космических объектов вокруг звезд составлял более года.

Для поиска экзолун использовались аналогичные методы, что и для экзопланет. Астрономы наблюдали небольшое падение яркости, которое возникало из-за прохода спутника.

Один из таких сигналов был зафиксирован рядом с планетой Kepler-1708 b, которая по размеру схожа с Юпитером. Это может стать доказательством существования экзолуны, которую ученые назвали Kepler-1708 b-i.

Исследователи продолжают анализировать данные о космическом объекте, чтобы подтвердить свою гипотезу. Вероятность ошибки оценивается в 1%, гласят подсчеты астрономов.