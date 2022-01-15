Генсек ОДКБ Зась заявил о возвращении Казахстана к нормальной жизни

Ситуация в Казахстане выправляется, однако властям предстоит проделать еще много работы. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, пока рано говорить о полной нормализации обстановки в республике. В некоторых регионах Казахстана отменили чрезвычайное положение.

«Но вместе с тем, ситуация выправляется, перелом уже наступил. И можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни», — сказал Зась в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Генсек ОДКБ добавил, что властям республики предстоит проделать большой объем работы. Это также относится и к правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что Россия начала выводить из Казахстана миротворческий контингент в рамках миссии ОДКБ. Первый самолет вылетел с территории республики 13 января.