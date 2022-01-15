Генпрокуратура расследует более 500 уголовных дел о массовых беспорядках в Казахстане

Начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Серик Шалабаев сообщил, что идет расследование 546 уголовных дел. Среди них 44 — по фактам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 19 — по убийствам.

Суд арестовал 446 фигурантов. Еще 672 подозреваемых находятся в следственных изоляторах.

«После проверки документов и ввиду отсутствия оснований для задержания органами прокуратуры освобождены порядка 100 человек», — рассказали в прокуратуре.

Протесты в Казахстане начались в начале января на фоне двукратного повышения цен на топливо. Власти пошли на уступки митингующим, однако беспорядки охватывали все новые города, начались стычки с полицией. Власти объявили самый высокий уровень террористической опасности, начались зачистки боевиков.