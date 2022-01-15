Рамзан Кадыров заявил, что не получал обращений из Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики не получали обращений из Ингушетии. Об этом сказал руководитель региона во время «прямого эфира».

Кадыров 12 января заявил, что дает народу Ингушетии три дня, чтобы выдвинуть обоснованные обвинения.

«Сегодня в 17.30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья. Я хочу всему миру, в особенности гражданам России, заявить, что у нас с Ингушетией никаких проблем нет, в частности, лично касающихся меня, Рамзана Кадырова», — сказал глава Чечни.

Руководители регионов в 2018 году подписали соглашения об определении границ между Ингушетией и Чечней. Некоторые ингуши выступили против договора, они публикуют гневные сообщения в адрес Кадырова.