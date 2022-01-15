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Журналисты Washington Examiner раскритиковали смену политики Байдена по России

Политика
Журналисты Washington Examiner раскритиковали смену политики Байдена по России

Россия откровенно насмехается над президентом США Джо Байденом, который решил смягчить политику. На это указали журналисты Washington Examiner.

Авторы публикации напомнили, что во время предвыборной кампании Байден делал громкие заявления о ярости в отношении России. Он упрекал своего предшественника Дональда Трампа в теплых отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Россия, должно быть, смеется над демократами, потому что их жесткая политика превратилась в далекое воспоминание», — сокрушаются американские журналисты.

О смене курса говорит отказ демократов поддержать санкции против газопровода «Северный поток — 2». Колумнисты предположили, что вскоре Вашингтон может согласиться исключить Эстонию из НАТО.

Путин и Байден провели телефонный разговор накануне Нового года. Затем состоялся российско-американский саммит по вопросам безопасности.

#сша #путин #байден