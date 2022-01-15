Россия правильно поступила: Милонов объяснил вызов Стефани Уильямс в МИД РФ

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии в зависимости от ситуации примет решение по дате проведения выборов. Российский парламентарий Виталий Милонов раскритиковал спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс за вмешательство в дела средиземноморской страны.

МИД России также считает сложившуюся ситуацию возмутительной. Поведение американки, работающей в ООН, обсудят на встрече в Москве 17 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин вызвал Уильямс на переговоры.

«Россия в этой ситуации правильно поступила. Она собирается отстаивать интересы ливийского народа. Граждане и переходное правительство обязаны сами решить, каким образом, как и когда провести выборы. Я не сомневаюсь, что, когда это будет возможно, всеобщее голосование состоится», – объяснил ситуацию Милонов.

Депутат уверен, что на Западе есть компетентные политики и спикеры, но даже они не имеют права навязывать свою волю независимой стране, которой является Ливия. В данном случае он посоветовал Уильямс сконцентрироваться на своих прямых обязанностях, включая покупку кофе в буфете ООН.