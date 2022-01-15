Депутат Госдумы Новиков посоветовал США заняться единым сценарием налаживания отношений с РФ

Соединенным Штатам следует разработать единый сценарий налаживания отношений с Россией. Такое мнение выразил депутат Госдумы Вячеслав Новиков.

Политик прокомментировал высказывание госсекретаря США Виктории Нуланд, которая заявила, что Вашингтон придумал 18 сценариев действий в случае «вторжения» России на территорию Украины. По словам Новикова, американская сторона тратит деньги налогоплательщиков на фантазии о своих фобиях.

«Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой», — написал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам в Telegram.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек переселение американцев в Сибирь. По его словам, причиной могут стать межнациональные конфликты внутри США.