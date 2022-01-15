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Путин обязал кабмин предоставить проект маршрута до Баренцева моря до 10 мая

Общество
Путин обязал кабмин предоставить проект маршрута до Баренцева моря до 10 мая

Предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря должны быть разработаны и представлены до 10 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее поручение глава государства дал Правительству РФ. Кабмин должен разработать и представить их сроком до 10 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — сказано в сообщении.

Проект под названием «Баренцкмортура» предполагает создание железнодорожной магистрали Сосногорск-Индига. Он закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года.

#путин #кабмин #баренцево море