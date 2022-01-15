Путин обязал кабмин предоставить проект маршрута до Баренцева моря до 10 мая

Предложения по созданию железнодорожного маршрута до Баренцева моря должны быть разработаны и представлены до 10 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее поручение глава государства дал Правительству РФ. Кабмин должен разработать и представить их сроком до 10 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — сказано в сообщении.

Проект под названием «Баренцкмортура» предполагает создание железнодорожной магистрали Сосногорск-Индига. Он закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 года.