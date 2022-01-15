Депутат Казахстана Саиров связал увольнение зятьев Назарбаева с программой Токаева

Увольнение двух зятьев экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с руководящих должностей является частью реформы лидера Касым-Жомарта Токаева. Об этом заявил депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров.

Политик отметил, что все кадровые перестановки происходят в рамках программы действующего лидера. Изменения предполагают деолигархизацию экономики.

«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ. Концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы, поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Касым-Жомарта Токаева», — сказал Саиров.

Депутат добавил, что в республике происходит смена элит и создание «нового Казахстана». Однако не следует делать из этого экстраординарную новость.

Ранее стало известно, что зятья Назарбаева Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули руководящие должности в национальных компаниях.