Агентство DPA сообщило о предстоящей встрече глав МИД стран G7 в Германии

Германия проведет встречу министров иностранных дел стран G7 12-14 мая. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в правительстве.

Мероприятие пройдет в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), которая расположена на берегу Балтийского моря. Переговоры состоятся в замке Вайсенхаус. Здание в 2015 году перестроили под гостиницу. Встреча инициирована в рамках председательства Германии в «Большой семерке». Отмечается, что для организации встречи потратили более 166 млн евро.

Ранее немецкий телеканал Das Erste сообщил, что Германия переняла у Великобритании пост председателя G7. По мнению журналистов, от канцлера Олафа Шольца ожидают не только заявлений, но и реальных действий в рамках «Большой семерки».