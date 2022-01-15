Евродепутат Ващиковский потребовал ввести санкции против знаменитостей за поддержку Путина

Западные страны должны ввести новые санкции против России, чтобы противостоять ее «империализму и агрессии». С таким заявлением выступил депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

По его мнению, ограничения надо вводить против известных людей, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина.

«Несколько лет назад он назвал распад Советского Cоюза величайшей трагедией...в истории России. Хочет восстановить могущество России на уровне СССР», — заявил евродепутат в интервью El Confidencial.

Так политик прокомментировал предложения России по гарантиям безопасности. Москва просит, чтобы НАТО отказалась от расширения за счет постсоветских стран.

«Это не демократическое решение. Это откат к XIX веку, когда Европой управляли договорившиеся между собой страны, а не международные организации наподобие ОБСЕ, НАТО или ЕС. Если мы сдадимся Путину и оставим Украину, Казахстан и Восточную Европу, он захочет еще», — считает Ващиковский.

РФ в декабре направила США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности. Инициатива обсуждалась на саммитах 10 и 12 января.