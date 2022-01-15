Минцифры предупредило россиян о новом способе мошенничества с помощью портала «Госуслуги»

Мошенники начали использовать новый способ обмана граждан с помощью QR-кодов на портале «Госуслуги», сообщило Минцифры РФ.

Злоумышленники пытаются восстановить пароль к учетной записи пользователя, чтобы украсть аккаунт. При входе в личный кабинет они вводят номер телефона владельца, звонят ему и просят продиктовать код из СМС-сообщения. После этого мошенники создают новый пароль, а владелец аккаунта теряет к нему доступ.

QR-код служит предлогом для звонка. Преступники предлагают гражданам привязать документ к профилю. Однако, как объяснили в Минцифры, QR-код автоматически появляется в учетной записи и привязывать его не требуется.

«Служба поддержки портала госуслуг усилила защиту аккаунтов пользователей, данные в безопасности», — добавили в пресс-службе министерства.

Как стало известно ранее, мошенники смогли получить цифровые копии документов некоторых пользователей «Госуслуг». После этого злоумышленники оформили на имя россиян кредиты в микрофинансовых организациях.