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Аллерголог Якубов заявил, что у больных COVID-19 могут воспаляться глаза

Общество
Аллерголог Якубов заявил, что у больных COVID-19 могут воспаляться глаза

Больные коронавирусом люди нередко страдают от вирусной инфекции глаз, заявил аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов.

По его словам, при вирусной инфекции происходит поражение сосудов. Из-за этого люди страдают от насморка. При этом в их глазах также может воспалиться слизистая оболочка.

«В принципе, есть глазные капли. Но надо смотреть по симптоматике», — заявил он телеканалу «Звезда».

При этом он посоветовал не принимать противовоспалительные для того, чтобы избавиться от глазных симптомов. Их должен назначать лечащий врач.

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