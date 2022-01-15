Народная артистка Татьяна Малягина сломала плечо из-за гололеда в Петербурге

Народная артистка России Татьяна Малягина серьезно травмировалась по пути в Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге. Она поскользнулась на обледеневшем тротуаре, упала и сломала плечо.

Драматический Театр на Васильевском в Санкт-Петербурге минимум на месяц остался без актрисы Татьяны Малягиной, которая сломала руку по пути на работу. Актриса рассказала, что не торопилась по пути в театр, так как видела, что люди падают на обледеневшем тротуаре. В какой-то момент заслуженная артистка РСФСР сама потеряла равновесие и упала на углу 12-й линии и Среднего проспекта.

От болевого шока знаменитость потеряла сознание. На помощь к ней поспешил прохожий, который вызвал бригаду скорой помощи. Татьяна Малягина в беседе с Федеральным агентством новостей подтвердила, что сломала руку на улице и сейчас находится в гипсе. Руководству театра пришлось отменить спектакль «Как Зоя гусей кормила», в котором актриса играет главную роль.

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