Дефицитная вакцина от COVID-19 «КовиВак» может не дойти до простых жителей Петербурга

Впервые с ноября 2021 года в Санкт-Петербург поступила новая партия дефицитной вакцины от коронавируса «КовиВак», но она может не дойти до простых горожан.

В Северную столицу поступило 4950 комплектов доз «КовиВака», сообщил на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 губернатор Петербурга Александр Беглов. Источники в Смольном при этом заявили, что новая партия предназначена для руководства города и их семей. Таким образом, дефицитный «КовиВак» может не дойти до простых горожан.

Ряд СМИ сообщал, что разработанная специалистами центра им. Чумакова вакцина полюбилась представителям властей Северной столицы. По этой причине в медицинских учреждениях препарат резервируют. Столь малое количество доставленных в Петербург доз «КовиВака» косвенно подтверждает, что поставку сделали для местных чиновников.

Несмотря на принятые властями города меры и заявление губернатора Александра Беглова о формировании коллективного иммунитета в Петербурге к 15 января, Северная столица по-прежнему остается в лидерах по заболеваемости коронавирусом, согласно данным оперативного штаба.