«Решающий фактор — прихоть Путина»: чиновники США не верят, что смогут сдерживать Россию

Администрация Джо Байдена стремится контролировать Конгресс США, Европу и Украину, пытаясь «удержать Россию от вторжения» в соседнюю страну. Однако западные чиновники прекрасно осознают, что решающим фактором в конечном итоге станут «прихоти Владимира Путина», отмечает американское издание Axios.

Политики предупреждают, что из-за напряженных отношений РФ и США риск крупномасштабной войны на европейском континенте выше, чем когда-либо после распада Советского Союза. И мало кто из западного истеблишмента понимает, как решить эту проблему, подчеркивается в статье.

Санкции не сработают

В планах у Штатов и ЕС «беспрецедентные антироссийские санкции», угроза введения которых должна стать одним из сильнейших сдерживающих факторов против пресловутого «российского вторжения». По замыслу авторов, санкционный пакет больно ударит по экономике РФ, учитывая тесные экономические связи страны с Евросоюзом.

Но высокопоставленные чиновники из администрации Байдена признают, что санкции, введенные после присоединения Крыма к России в 2014 году не смогли «ослабить амбиции Путина».

В ЕС же заявили, что разрабатывают санкционную стратегию, которая может быть реализована «в течении нескольких часов после вторжения на Украину». Отмечается, что давление на Россию — вопрос не только координации ЕС и США, но и учета «собственных интересов и возможностей Европы».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Газовая дилемма

Несмотря на грандиозные планы, Евросоюз находится в щекотливом положении: энергетический кризис в Европе в очередной раз подчеркнул «зависимость ЕС от России», отмечает Axios. Назревает вопрос: насколько далеко готовы зайти в экономическом давлении на партнера ключевые европейский страны? В частности, Германия.

Новое правительство ФРГ под руководством канцлера Олафа Шольца не хочет брать на себя обязательства по блокировке трубопровода «Северный поток — 2» даже в случае «вторжения Путина на Украину», сетуют американские журналисты.

Примечательно, что на прошлой неделе сенатор Тед Круз сумел убедить шестерых демократов поддержать его законопроект о санкциях для «СП — 2», однако голосование провалилось. Сенаторы от Демократической партии недовольны неуязвимостью российско-германского проекта: из-за сделки, которую Байден заключил с германскими властями, шансов на приостановку «СП — 2» и шантаж России попросту нет.

Global Look Press / CNP/AdMedia

Парадоксальное положение НАТО

Тем временем НАТО «застряло в парадоксальном положении», отстаивая свое право пересечь «самую яркую красную черту», о которой предупреждал Владимир Путин. Речь идет о попытке предложить Украине членство в НАТО — и это несмотря на то, что альянс вообще не намерен принимать страну в свои ряды в ближайшие годы.

Пока чиновники администрации Байдена размышляют над тем, каким может быть следующий шаг президента России, но о перспективах остановить Путина они говорят «все с меньшей уверенностью», подчеркивает Axios.

Ранее 10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Подробнее — в нашей статье.