Сенатор Косачев указал на попытки Запада уйти от ответственности за происходящее в Европе

Ряд переговоров между Россией, США, ОБСЕ и НАТО показал, что западные представители намерены уйти от ответственности за происходящее на территории Европы, игнорируя предложения Москвы по безопасности, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам политика, иностранные партнеры России намерено искажают ситуацию, пытаясь выставить Москву «инициатором» всех проблем, а Европу — стоящей на грани войны «по вине» Кремля.

«Как показал «переговорный триатлон» Россия визави США/НАТО/ОБСЕ, ключевая проблема в подходе Запада к нашей стране состоит в следующем: та сторона всеми силами старается уйти от собственной ответственности за происходящее в Европе, игнорируя смысл российских инициатив — возвращение ситуации к доэскалационному периоду», — написал Косачев на странице в Facebook.

Российский сенатор до этого заявил, что Вашингтон преследует цели создания однополярного мира. По словам Косачева, Соединенные Штаты никогда не откажутся от такой идеи.