Жириновский заявил о возможной смерти экс-президента Казахстана Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, уже мертв. Такое мнение выразил депутат Госдумы России Владимир Жириновский.

Политик отметил, что против экс-президента ополчились народные массы.

«Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская Правда».

Ранее о местонахождении Нурсултана Назарбаева сообщил представитель посольства Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов. По его словам, политик находится в Нур-Султане, он также провел телефонные переговоры с лидерами дружественных государств.