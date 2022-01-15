Американские власти рассчитывают на продолжение диалога с Россией по Украине

Ситуацию на Украине можно урегулировать дипломатическим путем. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд в беседе с журналистами Financial Times.

Для достижения каких-либо соглашений по событиям на Украине потребуется много времени. Тем не менее, американские власти рассчитывают на продолжение диалога с Россией по этому вопросу, добавила Нуланд.

«Мы считаем, что можем достичь деэскалации и достичь некоторого прогресса по ряду вопросов при помощи дипломатии», — пояснила дипломат в интервью СМИ.

Ранее сенаторы-демократы сообщили о новом санкционном пакете против РФ. Ограничения могут коснуться лично президента России Владимира Путина.