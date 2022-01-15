Политолог Погребинский предрек отказ Украины от русофобии на фоне переговоров России и НАТО

Киев задумался об отказе от оголтелой русофобии после переговоров России, США и НАТО. Такое мнение выразила политический эксперт и аналитик Михаил Погребинский.

Неизгладимое впечатление на Украину оказала миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане, считает политолог. По его словам, Киев и его подконтрольные СМИ начали распространять дезинформацию об «оккупации» Нур-Султана. Однако миссия закончилась, и миротворческий контингент покинул территорию республики. По словам Погребинского, такое развитие событий вызвал «оцепенение» у украинских пропагандистов.

Политолог добавил, что еще больше шокировала инициатива России о проведении переговоров с НАТО по гарантиям безопасности. При этом впечатлил их сам факт диалога, а не результат.

«Сама встреча на высочайшем уровне и расстановка сил на ней, где Россия играла главную роль, заставила некоторых функционеров Банковой задуматься, что нужно остановить продажу русофобских интересов, так как за них скоро перестанут платить. Тем самым Россия своей жесткой и даже главенствующей позицией на переговорах с США нанесла мощный удар по русофобии Киева. И неожиданный для всех к тому же», — сказал эксперт.

Политолог убежден, что киевские власти всерьез задумались об отказе от оголтелой русофобии. По его словам, у страны в скором времени начнет резко меняться политический вектор.

Ранее Михаил Погребинский заявил, что Украина может решить вопрос о нерасширении НАТО так, чтобы это устроило Россию. Однако это невозможно при действующем президенте Владимире Зеленском.