Кадыров получил ответ от Ингушетии на призыв обосновать обвинения в его адрес

Сопредседатель общественной организации «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов выдвинул в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова три претензии. Об этом сообщил портал «Фортанга».

Согласно полученной информации, первый вопрос касается территорий. Султыгов предложил Кадырову двухстороннюю комиссию для определения границ между Ингушетией и Чечней. Второй претензией он назвал высказывания некоторых чиновников в адрес ингушского народа. Сопредседатель «Мекх-Кхел» попросил представителей Чечни воздержаться от подобных выпадов.

«Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — сказал Султыгов.

Третья претензия касается беженцев из Ингушетии в Чечне. По словам Султыгова, указанным гражданам создают препятствия в Грозном.

Ранее Рамзан Кадыров призвал ингушские власти обосновать обвинения в его адрес. Глава Чечни дал на это три дня, а в противном случае пообещал призвать к ответу тех, кто пытается его очернить.