Аналитик Пракаш Нанда заявил о «козырях» России после переговоров с Западом

Россия оказалась в выгодном положении после прошедших переговоров с представителями США и НАТО, передает индийское издание EurAsian Times.

Аналитик Пракаш Нанда в своей статье, пересказ которой предоставила «ПолитРоссия», рассказал о тонкостях прошедших встреч. По его словам, основной целью переговоров Москвы и Запада стало снижение напряженности из-за ситуации вокруг Украины.

«Во время переговоров противоречия устранить не удалось, и диалог зашел в тупик. Однако, похоже, Москва держит на руках все козыри», — отметил эксперт.

Американский президент Джо Байден до этого пригрозил Кремлю жесткими антироссийскими санкциями в случае эскалации ситуации на Украине. Однако, по словам аналитика, ограничения США не сработают, поскольку Россия является близким союзником Китая.

Пекин не станет прекращать сотрудничество с Москвой из-за Вашингтона. Плюс ко всему стороны намерены создать свою платежную систему, которая станет аналогом системе SWIFT. Получается, что Соединенные Штаты не располагают реальными рычагами влияния на Россию, а угрозы Белого дома вовсе не пугают Кремль, заключил эксперт.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что сенаторы США соревнуются по антироссийским санкциям для пиара. По его мнению, законопроект по введению ограничений вряд ли примут, поскольку уже есть один, который поддержали демократы.