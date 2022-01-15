Улицы Петербурга стали непроходимыми из-за гололеда и слякоти

Порывистый ветер и температура около 0 градусов наблюдаются в Петербурге 15 января. Подобная погода способствует образованию слякоти и превращению тротуаров города в непреодолимые препятствия.

Уборочной техники на улицах Северной столицы не видно, и тяжелее всего приходится пожилым людям и мамам с колясками. Дорога до ближайшего магазина или аптеки превратилась для них в тяжелое испытание. Очередная оттепель вместо радости принесла петербуржцам огорчение и боль, сообщает издание «Невские Новости».

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-балльных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.