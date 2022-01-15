Защититься от штамма COVID-19 «Омикрон» может помочь частая ревакцинация «Спутником V»

Обеспечить защиту от нового штамма коронавирусной инфекции поможет вакцинация российским препаратом «Спутник V», заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн.

Специалист рекомендовал проходить ревакцинацию не реже, чем раз в полгода. А если есть возможность, то можно и чаще. Также Альтштейн добавил, что адаптированная версия препарата уже подготовлена, но на сегодняшний день требуются проверки.

«Еще неизвестно, будет ли новая вакцина более адаптирована к "Омикрону". Это не очень ясно», — передает слова профессора Альтштейна URA.RU.

Вирусолог подчеркнул, что адаптированная к штамму «Омикрон» вакцина уже показала свою эффективность. Но требуются длительные проверки и налаживание производства, которые займут не менее трех месяцев. Альтштейн предположил, что за это время омикрон-штамм может исчезнуть.