Бероев призвал молиться за госпитализированного Леонида Куравлева

Актер Егор Бероев признался, что сильно переживает за народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Он призвал поклонников молиться за коллегу.

Бероев напомнил, что сейчас звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» находится в больнице. Он отметил, что ему посчастливилось сниматься с легендарным актером в киноленте Ивана Соловьева «Железнодорожный романс».

«Леонид Вячеславович сейчас очень болеет. Помолимся за него! Это потрясающий человек и великолепный актер!» — написал Бероев.

Куравлева госпитализировали перед Рождеством. На данный момент артист находится в Коммунарке. Там актер перенес экстренную операцию — в его желудок вставили трубку, через которую поступает пища.