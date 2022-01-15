Спасатель попал в больницу с ожогами после прорыва трубы с горячей водой в Петербурге

Очередная коммунальная авария произошла на проспекте Героев в Санкт-Петербурге. Там был зафиксирован прорыв трубы горячего водоснабжения. Для ликвидации дефекта выезжали спасатели. Один из специалистов пострадал во время работ. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Согласно данным ведомства, мужчина получил термический ожог 1-2 степени. Прибывшие на место врачи доставили его в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Пациенту оказывают всю необходимую помощь.

С приходом зимы местные жители стали все чаще жаловаться на коммунальные аварии. Из-за прорывов труб люди остаются без водоснабжения и отопления. Петербуржцы призвали губернатора Северной столицы Александра Беглова решить проблему и организовать ремонтные работы. Однако градоначальник до сих пор не принял соответствующие меры.