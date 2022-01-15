Первый мэр и почетный гражданин Владимира Шамов скончался в 86 лет

Администрация Владимира подтвердила смерть 86-летнего Игоря Шамова. Он был не только почетным гражданином города, но и его первым мэром. Шамов руководил Владимиром более десяти лет.

Он занимал должность мэра в сложный для страны период. Шамов не только вел активный диалог с жителями несмотря на трудности в 90-х, но и прилагал все усилия, чтобы город развивался. Благодаря мэру во Владимире ввели в эксплуатацию 1 миллион кв. м жилья, провели ремонт 30% тепловых сетей.

В 1995 году Шамов вошел в перечень 15 лучших глав городов. Мэра неоднократно награждали, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.