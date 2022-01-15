Масштабные митинги в Мали: политик Кеми Себа призвал к новым акциям

Известный африканский политик Кеми Себа поддержал стремление населения Мали отстаивать национальные интересы под напором коллективного Запада.

На своих страницах в соцсетях Себа призвал всех неравнодушных прийти к посольствам Мали в странах-членах ЭКОВАС, чтобы поддержать правительство республики и осудить ограничительные меры, введенные объединением.

«Сегодня жители задали тон, продемонстрировав беспрецедентную поддержку властям переходного периода, бросив вызов Экономическому сообществу стран Западной Африки [ЭКОВАС], коллективному Западу и, в частности, Парижу. Но это только начало, можно сказать первая фаза. Мы увидимся с вами на втором этапе в субботу, 22 января», – написал Себа в Instagram.

Многотысячные митинги в Мали состоялись накануне. Помимо протестов против санкций ЭКОВАС и политики Франции, люди поддержали президента Ассими Гоита и его стремление налаживать отношения с Россией.

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Отсюда появление на демонстрациях российских флагов, портретов Владимира Путина и Рихарда Вагнера. Специалистов из РФ, а также любых русских в Африке на Западе принято считать сотрудниками «ЧВК Вагнера».

Демонстрации в Мали показали Франции, что люди не собираются мириться с вмешательством во внутренние дела своей страны.