Путин разработал миротворческую миссию ОДКБ совместно с Лукашенко

Миротворческую миссию ОДКБ в Казахстане разрабатывали президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил сам белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что разработка операции прошла в течение часа. По его словам, этим занимались два президента. Лукашенко добавил, что лидеры наметили общий замысел, а дальше операцию доработали в генеральных штабах.

«Все было сделано быстро и решительно, без колебаний», — сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко выступал перед миротворческим контингентом, который завершил миссию в Казахстане. В ходе мероприятия он также заявил, что обострение ситуации в республике создавалось для ослабления России.