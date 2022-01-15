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Нуланд: США готовят письменный ответ России по гарантиям безопасности

Политика
Нуланд: США готовят письменный ответ России по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты работают над письменным ответом России по гарантиям безопасности. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Сотрудник Госдепа отметила, что Москва и Вашингтон услышали друг друга, однако еще не приступили к серьезным переговорам. По ее словам, американская сторона намерена продолжить диалог с Россией.

«Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно — они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения», — сказала заместитель госсекретаря.

Ранее Виктория Нуланд прокомментировала переговоры Москвы и Вашингтона в Женеве, которые прошли 10 января. По ее словам, состоявшийся обмен мнениями был конструктивным и стоящим.

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