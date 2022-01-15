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Замгоссекретаря США Нуланд: Белый дом разработал 18 сценариев на случай «вторжения РФ» на Украину

Армия
Замгоссекретаря США Нуланд: Белый дом разработал 18 сценариев на случай «вторжения РФ» на Украину

Администрация Белого дома разработала 18 сценариев действий Вашингтона на случай «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В субботу после очередного тура переговоров между Россией и НАТО, замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела брифинг и заявила, что на случай гипотетического «российского вторжения» на Украину у Белого дома есть не менее 18 планов действий.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг», — отметила дипломат.

Политик также отметила, что на недавних переговорах США и России в Женеве стороны не касались вопроса гарантий безопасности.

Сообщения о том, что Россия якобы «готовится к операции» на Украине стали появляться в СМИ с ноября. Кремль опроверг все заявления журналистов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные вбросы Запада носят характер «голословного нагнетания напряженности».

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