Прокуратура намерена наказать экс-мэра Майкопа, получившего «условку» по трем статьям

Бывшему мэру Майкопа Андрею Гетманову суд продлил домашний арест на шесть месяцев, до 14 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи. Сейчас идет повторное следствие по уголовным делам, начатое после апелляции прокуратуры.

В конце сентября суд признал экс-чиновника виновным в принуждении к совершению сделки (ч.1 ст.179 УК), незаконном хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК) и покушении на мошенничество, совершенное в крупном размере (ч.6 ст.159 УК). Гетманова приговорили всего к 2 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком в 3 года.

Следствие установило, что в 2018 году мэр Майкопа склонял местного бизнесмена к невыгодной сделке по обмену земельными участками, а когда тот ответил отказом, пригрозил физической расправой и даже убийством. После давления предприниматель согласился на кабальную сделку.

maikop.ru / Администрация муниципального образования

В 2017 году Гетманов предложил аналогичный обмен своему знакомому, убедив подписать договоры купли-продажи и уступить право собственности на земельные участки стоимостью более 13 миллионов рублей. Вместо них мэр пообещал передать права аренды на территорию стоимостью свыше 9 миллионов. Кроме того, при обыске у Гетманова обнаружили незаконно приобретенные боеприпасы и возбудили очередное дело.

Не исключено, что после пересмотра дела Гетманова суд изменит условный тюремный срок на реальный. Республиканская прокуратура посчитала, что судья необоснованно переквалифицировал статью УК РФ на более мягкую — изначально бывшего мэра задержали по подозрению в вымогательстве и покушении на убийство.

ГУ МВД России по Республике Адыгея /

Коррупция в Адыгее

Практически сразу после ареста Гетманова новым главой МВД Республики Адыгея был назначен полковник полиции Иван Бахилов, ранее занимавший аналогичную должность в Рязанской области. Такое решение принял министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

После этого правоохранительные органы «прошлись» по адыгейским чиновникам, заподозренным в коррупции. За обвинением против мэра последовало возбуждение уголовных дел в отношении глав местных районов — в частности, Гиагинского района и Кировского сельсовета. Также было открыто дело против первого заместителя Гетманова Аслана Китариева.

Китариев обвинялся в незаконном предпринимательстве и превышении полномочий. Следствие считает, что заммэра поспособствовал тому, чтобы компании, управляемые им же, получили муниципальные контракты более чем на 200 миллионов рублей.

В декабре следователи заподозрили нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко в получении необычной взятки «в особо крупном размере». Подробнее — в нашей статье.