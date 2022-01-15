Головная боль и рвота могут указывать на наличие опухоли головного мозга

Человек может самостоятельно определить у себя наличие опухоли мозга по определенному виду головной боли, сообщает Macmillan Cancer Support.

В основном, симптомы опухоли головного мозга отличаются в зависимости от того, какая его часть поражена. Наиболее распространенными признаками онкологии мыслительного органа являются головные боли, плохое самочувствие и рвота, добавили представители пресс-службы поддержки больных раком.

«Эта головная боль может усилиться утром или тогда, когда вы кашляете, чихаете и наклоняетесь», — цитирует онкологов MedikForum.

При этом частые головные боли не означают, что человек обязательно заболеет раком. Риск развития этого заболевания также зависит от других факторов. Среди них — возраст, генетика, образ жизни и экология.