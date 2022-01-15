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Муж Алии Назарбаевой покинул пост гендиректора компании «КазТрансОйл»

Политика
Муж Алии Назарбаевой покинул пост гендиректора компании «КазТрансОйл»

Два зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ушли с постов руководителей национальных компаний. Об этом сообщили в фонде «Самрук-Казына», который был акционером одной из организаций.

Муж дочери экс-лидера Алии Назарбаевой Димаш Досанов досрочно прекратил полномочия в качестве гендиректора компании «КазТрансОйл». Со своего поста также ушел и председатель правления АО «Национальная компания "QazaqGaz"» Кайрат Шарипбаев. Его в местных СМИ называют супругом старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой.

«В соответствии с решением Совета Директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве Генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления», — уточнили в заявлении фонда.

Ранее стало известно, что депутат Дарига Назарбаева не появилась на заседании казахстанского парламента. В пресс-службе нижней палаты пояснили, что политик находится на больничном.

#назарбаев #казахстан #досанов