Жители Алма-Аты вышли на субботник после недавних беспорядков в Казахстане

Последствия январских беспорядков в Казахстане устраняют местные жители, в Алма-Ате на улицы города после погромов вышли люди разных профессий.

Алия работает гидом и в банке, пришла на субботник добровольно, чтобы навести порядок в любимом городе. Девушка сообщила телеканалу «360», что во время уборки патронов не находили.

Назгуль — врач, она тоже сама пришла на уборку после погромов. Она рассказала, что во время беспорядков террористы не щадили даже медиков, громили машины скорой помощи. Девушка отметила, что вышла на улицы города, чтобы помочь людям.

«Это мой город, это мой Казахстан. Я пришла сюда помогать людям», — объяснила Назгуль.

Беспорядки в Казахстане начались в первых числах января. Изначально митингующие протестовали против повышения цен на газ, потом шествия переросли в вооруженное противостояние с силовиками. Многие города пострадали от погромов.