Журналист Бейнарт осудил США за использование «доктрины Монро» в переговорах с Россией

Соединенные Штаты до сих пор руководствуются «доктриной Монро» в международной политике. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

По мнению журналиста Питера Бейнарта, такой подход используется и в вопросах, связанных с переговорами США — Россия по гарантиям безопасности. В связи с этим автор публикации осудил американских политиков за лицемерие.

«США проводят политику "сфер влияния" в своем полушарии уже почти 200 лет, еще с тех пор как президент Джеймс Монро в седьмом ежегодном послании конгрессу заявил, что Соединенные Штаты "должны рассматривать любые попытки" иностранных держав «распространить свое влияние на любую часть этого полушария как опасные посягательства на наш мир и безопасность», — объяснил Бейнарт.

Ранее в Женеве прошли российско-американские консультации, посвященные предложенным Москвой инициативам по гарантиям безопасности. Встреча продолжалась более семи часов.